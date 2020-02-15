Уровень переработки твердых бытовых отходов в Нур-Султане планируют довести до 70%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая работа проводится по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в столице, рассказал заместитель руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования акимата города Нур-Султана Абдиманап Жумадильдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В части переработки большая работа проводится совместно с ТОО «Оператор РОП» в рамках выполнения Комплексного плана по охране окружающей среды на 2018-2020 годы. В этом году программа заканчивается и далее будем утверждать дальнейший план до 2025 года», - сказал Абдиманап Жумадильдаев в рамках экологической акции «Бросай в желтый!», проходящей в столице.

Вместе с тем, он рассказал, каким образом нужно активно прививать экологическую культуру, так как не все жители города соблюдают правила сортировки мусора.

«Международный опыт показывает, что все, что можно перерабатывать, мы должны вторично использовать. Поэтому агитационную и информационную работу очень важно проводить. Да, у нас еще не сложился менталитет. С чего-то нужно же начинать. Для этого необходимо время, сознание. Поэтому в школах, колледжах и вузах эта работа уже ведется. Проводятся экологические часы, преподаватели специально обучают. В первую очередь, конечно, нужно начать с себя», - подчеркнул заместитель руководителя.

По его словам, в Нур-Султане будет продолжена работа по установке раздельных контейнеров.

«Город растет и контейнерные площадки также будет увеличены. Эта работа будет продолжаться. В этой связи, ТОО «РОП» помогает, инвестирует в отрасль, работает по закупу контейнерам. Точки контейнерных площадок тоже увеличивается. Вся работа идет по графику, планомерно. У нас есть мусороперерабатывающий комплекс. То, что в смешанном виде приходят, там сортируются вручную, извлекаются стекло, металл, бумага, пластик. Всё остальное прессуется и вывозится в специальные полигоны ТБО.

В общих процентах когда-то уровень переработки твердых бытовых отходов составлял 3%. По сравнению с 2018 годом в прошлом году по данному показателю мы достигли 16%. Наша цель - достижение глубинной переработки до 70%. В этой связи необходимо также большие инвестиции», - добавил А. Жумадильдаев.

Напомним, в столице состоялась масштабная экологическая акция «Бросай в желтый!» в поддержку проекта по раздельному сбору твердых бытовых отходов.