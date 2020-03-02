Уровень переработки твердобытовых отходов составил почти 15% в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из основных направлений концепции по переходу Казахстана к «зеленой экономике» является совершенствование сферы управления отходами, а также внедрение принципа расширенных обязательств производителей (РОП) с целью покрытия части расходов на сбор и утилизацию отходов упаковки и других товаров. Управляющий директор Ассоциации переработчиков, утилизаторов и мусоровывозящих организаций ТБО «AWOK» Азамат Аяйбергенов рассказал, насколько эффективно внедрение и реализация РОП в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Плата за упаковку была введена в январе текущего года. Уже с 2017 года оператор РОП направляет финансирование, субсидирование непосредственно за сбор, транспортировку и утилизацию отходов упаковки: пластмассовая (полиэтилен высокого и низкого давления, полиэтилентерефталат, полипропилен и другие пластмассы), бумажная и картонная (макулатура), стеклянная (стеклообой, оборотная тара) и металлическая упаковка. Соответственно, благодаря расширенным обязательствам производителей, если импортеры будут вносить плату, повысится уровень переработки. Это обусловлено тем, что финансовые средства будут направляться на дальнейшее развитие отрасли. По статистике, по итогам 2019 года уровень переработки твердобытовых отходов составил почти 15%. Указанные цифры свидетельствуют, что рост связан с усилиями оператора расширенных обязательств производителей. Кроме того, абзацем 2 пункта 1 статьи 285 Экологического кодекса РК установлено, что при использовании не менее 30 процентов этих видов отходов в производстве готовой продукции РОП не распространяются на отечественных казахстанских производителей, к примеру масел, полимерных, стеклянных, бумажных, картонных упаковок», - сказал Азамат Аяйбергенов.

По его словам, отечественные производители готовой продукции бумажной, стеклянной, полимерной промышленности будут использовать в производстве 30 процентов отходов. Они будут освобождены от утилизационного платежа и получат небольшое субсидирование от оператора РОП. То есть, они будут конкурентоспособны по сравнению с другими игроками рынка, которые импортируют данный товар на территорию Казахстана.



«К примеру, местным пивным, виноводочным компаниям будет выгоднее покупать стеклянную бутылку, произведенную на территории РК. Все это в совокупности поднимет уровень переработки. На сегодня около 70 тысяч тонн макулатуры образуются в излишке, они потенциально хранятся на складах. Это говорит о том, что инфраструктура развивается, а извлекаемость вторичных материалов увеличивается. Это тоже благодаря оператору РОП, так как в своих закупках они предусматривают процент от субсидирования, который должен быть направлен на развитие инфраструктуры», - отметил управляющий директор Ассоциации «AWOK».



Азамат Аяйбергенов пояснил, что инфраструктура - это контейнеры для раздельного сбора и мусоровозы для их обслуживания, приемные пункты и так далее. В целом, сбор вторичного сырья в Казахстане повысился. Уровень переработки на сегодня составляет почти 15 % и в 2020 году, возможно, увеличится.

«Как живой пример, в каждом городе, в каждом населенном пункте развивается раздельный сбор. В столице в каждом дворе есть желтые контейнеры для раздельного сбора. Дополнительно оператор РОП ведет агитационную работу среди населения. В дальнейшем финансовые средства от поступления утилизационного платежа оператор РОП полностью будет направлять на развитие инфраструктуры и в других городах, где она недостаточно развита, в том числе на установку контейнеров, приобретение техники для их обслуживания и мусоросортировочных комплексов, чтобы полностью сортировать поступившие из контейнеров отходы», - добавил он.



