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Уровень переливов снижают на дорогах в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
11 Апреля 2021, 11:47
Уровень переливов снижают на дорогах в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области спасатели совместно с представителями местной власти проводят работы в паводкоопасных районах региона. На сегодняшний день сотрудники ДЧС области сократили переливы на двух участках автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Снижен уровень подьема воды на реке Кундызды вблизи села Нура Нуринского района. На месте проведены мероприятия по укреплению защитного вала и проведению взрывных работ по ликвидации ледяного затора на реке Кундузды. Всего за прошедшие сутки проведены взрывные работы на 5 участках реки.

Угрозы для населённого пункта нет.

Также сокращен перелив на 104 км автодороги «Нур-Султан - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау» и составляет в ширину 60 м глубиной 10 см . На месте проведены работы по отсыпке обочин дороги. Организованы дежурства дорожных служб и местных исполнительных органов.

Снижение уровня переливов также отмечается на автодорогах в с.Актубек и Ныгман.

Угрозы для населённых пунктов нет.

Вместе с тем, дробление льда проведено на двух участках реки Каргалы вблизи с.Карагайлы в Осакаровском районе.

Продолжаются поисково-спасательные работы в Нуринском районе. 10 апреля в 03:00 поступило сообщение о пропаже человека в Нуринском районе. Со слов заявителя в ночь на 8 апреля мужчина 1958 г.р. выехал на автомобиле из села Карима Мынбаева в село Тассуат и не прибыл к месту назначения. Для проведения поисково- спасательных работ на месте задействованы силы ДЧС, полиции и местное население. К поисковым работам привлечен вертолёт.


Карагандинская область   Транспорт   Паводок   МЧС  
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