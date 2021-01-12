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Уровень озона в воздухе начали измерять в Восточном Казахстане

12 Января 2021 20:04
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Уровень озона в воздухе начали измерять в Восточном Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На основании рекомендаций Программы социально-экономических исследований (далее - ПСЭИ), проведенной Финским метеорологическим институтом, РГП «Казгидромет» провел работу по расширению наблюдательной сети мониторинга содержания озона в атмосферном воздухе городов и населенных пунктов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казгидромет».

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С 1 января 2021 года озон измеряется в городе Усть-Каменогорске на двух автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха, расположенных по адресам: ул. Л. Толстого, 18 и пр. Шакарима, 79.

Помимо озона, на указанных станциях в автоматическом режиме также проводятся измерения концентраций РМ-2,5 и РМ-10.

Согласно рекомендациям ПСЭИ количество станций, определяющих тот или иной загрязнитель в воздухе, зависит от численности населения, так, например, для г. Усть-Каменогорска (346 тыс. человек) минимальное число станций мониторинга взвешенных частиц РМ-2,5 и РМ-10 составляет 2 единицы; озона – 1 станция.

В настоящее время РГП «Казгидромет» проводит полноценный мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Усть-Каменогорске, однако учитывая высокую экологическую нагрузку, большое число промышленных объектов, многочисленные жалобы населения на качество воздуха и частые заболевания, РГП «Казгидромет» в текущем 2021 году планирует приобрести дополнительно 3 автоматические станции качества атмосферного воздуха, а также провести автоматизацию действующих 5 постов ручного отбора проб.

В «Казгидромете» рассказали, что новые станции будут оснащены датчиками взвешенных частиц РМ-2,5, РМ-10, оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода и диоксида серы.

Таким образом к концу 2021 года в Усть-Каменогорске будет действовать 10 станций, определяющих взвешенные частицы РМ-2,5 и РМ-10.



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#Восточно-Казахстанская область   #Экология   #Общество  
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