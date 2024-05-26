Пандемия COVID-19 свела на нет десятилетний прогресс в повышении глобального уровня ожидаемой продолжительности жизни. Об этом говороится в докладе «Мировая статистика здравоохранения, 2024 г.», передает агентство Kazinform со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

В последнем издании доклада «Мировая статистика здравоохранения», опубликованном ВОЗ, отмечается, что пандемия COVID-19 обратила вспять тенденцию устойчивого роста ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни при рождении (ОПЗЖ).

Всего за два года пандемия свела на нет почти десятилетний прогресс в увеличении ожидаемой продолжительности жизни. В период 2019–2021 гг. во всем мире показатель ожидаемой продолжительности жизни снизился на 1,8 года и составил 71,4 года (то есть вернулся к уровню 2012 г.). Аналогичным образом, за 2021 г. глобальная ожидаемая продолжительность здоровой жизни снизилась на 1,5 года и составила 61,9 года (вернувшись к уровню 2012 г.).

В докладе за 2024 г. также подчеркивается, что во всем мире последствия пандемии проявляются неравномерно. В наибольшей степени пострадали регионы стран Америки и Юго-Восточной Азии, в которых в период 2019–2021 гг. ожидаемая продолжительность жизни сократилась примерно на 3 года, а ожидаемая продолжительность здоровой жизни — на 2,5 года. В отличие от них в первые два года пандемии регион западной части Тихого океана был затронут в наименьшей степени — в нем показатель ожидаемой продолжительности жизни снизился менее чем на 0,1 года, а показатель продолжительности здоровой жизни — менее чем на 0,2 года.