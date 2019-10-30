Уровень образования влияет на заболеваемость раком – исследование

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Новый доклад «Социальное неравенство, иммиграция и рак» был на днях представлен Центром по реестру онкологических заболеваний Норвегии. Согласно отчету, люди с низким уровнем образования подвержены большему риску возникновения различных онкологических заболеваний по сравнению с теми, у кого есть высшее образование, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим наибольшее влияние на рак легких, где низкое образование имеет четкую корреляцию с риском развития онкологии дыхательных путей, как у женщин, так и у мужчин», - отмечает директор Центра г-жа Гиске Урсин, подчеркивая, что число раковых заболеваний, особенно среди малообразованных людей, поражает. По ее мнению, у людей, которые окончили только начальную школу, риск заболеть раком легких в три раза выше, чем у людей с высшим образованием.

Реестр онкологических заболеваний обнаружил еще десять видов рака, при которых люди с низким уровнем образования подвергаются повышенному риску. Согласно данным, приведенным в докладе, низкий уровень образования почти в два раза повышает риск развития рака печени, желудка, почек, пищевода, особенно у мужчин, мочевого пузыря, преимущественно у женщин, а также гинекологических заболевай.

Другим повышенным фактором онкологического риска у низкообразованных людей является курение. «Особенность многих из этих видов заболеваний возникает при нездоровом образе жизни, и это, прежде всего, курение», - объясняет она.

Директор Центра подчеркивает, что защитой от рака является не наличие самого высшего образования, а то, что более образованные люди лучше подготовлены к тому, как вести здоровый образ жизни.

По ее мнению, данная проблема носит социальный характер и решить ее могут политики. «Общество должно уделять больше внимания профилактической работе. Важно, чтобы мы, как общество, облегчали всем выбор правильного и мудрого образа жизни», - говорит Г. Урсин.

С ней солидарен и заместитель генерального секретаря Онкологического общества Норвегии Оле Александр Опдалшей, который считает, что политики должны облегчить людям жизнь, чтобы они стали здоровее. «Например, сделать здоровую пищу дешевле, а нездоровую - дороже, а также проводить политику в отношении табака и алкоголя, ограничивающую доступ к ним, регулируя цену. Самое важное, что мы можем сделать для общественного здравоохранения - это избегать зависимости людей от табака и помогать тем, кто бросил курить», - отмечает О. Опдалшей.

По его мнению, он не удивлен результатами, содержащимися в отчете. Гораздо важнее, по его словам то, что впервые эти социальные различия в заболеваемости раком были систематически задокументированы в Норвегии.

Автор: Ильяс Омаров