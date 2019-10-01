Уровень моря поднимается в 2,5 раза быстрее, чем в XX веке – ООН

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Согласно отчету ООН по таянию льдов, уровень моря с 2005 года поднялся в 2,5 раза быстрее, чем за весь XX век, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Группа экспертов ООН по климату предупреждает, что таяние льда увеличится в четыре раза к 2100 году, если уровень углекислых выбросов (CO2) будет на том же уровне, что и сегодня.

В то же время, по их мнению, если планете удастся удержать уровень глобального потепления максимум на 2 градуса выше доиндустриального, то это может стабилизировать рост.

В целом, согласно спецдокладу ООН, уровень моря за последние 200 лет поднялся на один метр.

Автор: Ильяс Омаров.