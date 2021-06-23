Уровень молодёжной преступности снизился в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Для борьбы с незанятостью молодого населения Карагандинской области действует множество программ. Среди них «Енбек», «С дипломом – в село!», «Первое рабочее место», «Молодёжная практика», «Жасыл ел» и др. Несмотря на это, не все молодые люди стремятся работать или учиться. Нередки среди незанятых и случаи правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рычаги воздействия на снижение уровня молодёжной преступности рассматривались на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате области.

В регионе проживает более 260 тысяч человек в возрасте от 14 до 28 лет. Ежегодно ими совершается свыше тысячи уголовных правонарушений.

«По итогам этого года отмечается снижение преступлений, совершённых молодёжью, на 32,2%. Сократилось почти в 2 раза и количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения», – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

Несмотря на положительную статистику, проблема молодёжной преступности по-прежнему остаётся актуальной. Преобладают кражи, мошенничества, угоны и мелкие хищения. Среди основных причин преступлений, совершённых молодёжью, правоохранительные органы называют пьянство и безработицу.

Отдельного внимания заслуживают всё увеличивающиеся интернет-преступления. На борьбу с ними встали киберволонтёры.

По мнению полицейских, во всех вузах следует развивать студенческие отряды. Они будут не только обеспечивать правопорядок, но и проводить культурно-массовые мероприятия. Пока таких отрядов по области всего восемь.

Также в области функционируют 19 молодёжных ресурсных центров. Здесь проводятся бесплатные юридические, психологические и социальные консультации.

Одним из инструментов по обеспечению занятости населения управление по вопросам молодёжной политики назвало поддержку молодых предпринимателей. В этом году на развитие молодёжного предпринимательства из областного и местных бюджетов было выделено больше 200 млн тенге.

Хорошей альтернативной пустому времяпрепровождению является спорт. В этом году финансирование массового спорта увеличено почти в два раза.

«Это позволит привлечь дополнительно к занятию спортом свыше семи тысяч детей. Задача областного управления, акимов городов и районов обратить на это повышенное внимание. Ну и, конечно, трудоустройство. Нужно с учётом пандемии принять комплекс мер для обеспечения работой молодого населения нашей области», – отметил глава региона Женис Касымбек.

На заседании также были озвучены меры по противодействию алкогольной и бытовой преступности.

В распоряжении сферы здравоохранения четыре центра адаптации в Караганде, Темиртау, Балхаше и Жезказгане. Также в области есть два пункта поддерживающей заместительной терапии для наркозависимых. Медики вышли с предложением открыть дополнительные центры первичного психического здоровья в шаговой доступности для населения.

По противодействию семейному насилию в 2019 году была введена мера, позволяющая полицейским содержать виновника в специальном помещении при дежурной части до 24 часов. Налажена работа с 11 неправительственными организациями и общественными объединениями по вопросам профилактики правонарушений в отношении женщин и детей. В области открыты девять кризисных центров с приютом для жертв бытового насилия. В них уже обратилось свыше 50 человек.

Хорошо себя зарекомендовало мобильное приложение «102» и кнопка SOS. С помощью приложения каждый житель страны может отправить в полицию сообщение о правонарушении, а также связаться с оператором.