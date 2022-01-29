Уровень молодежной безработицы снизился в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области проводится работа по социализации маргинальной молодежи и молодежи категории NEET. О мерах по трудоустройству и реализации региональных программ обеспечения занятости населения рассказали на прошедшем брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинской области проживает 151615 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 20% от общей численности населения региона. Доля городской молодежи - 56%, сельской - 44%.

В области проводится работа по социализации маргинальной молодежи и молодежи категории NEET («not in employment, education or training» - не работающая, не учащаяся, не повышающая свою квалификацию).

Как пояснила руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Алтынай Амренова, согласно методологии Международной организации труда, молодежь NEET – это часть молодежи, которая не имеет трудового опыта, занимается ведением домашнего хозяйства (молодые матери, молодые одинокие матери), лица с инвалидностью, неактивная молодежь, не находящаяся в поиске работы или обучения, при этом не обремененная иными обязательствами или ограничениями здоровья; молодые люди, прекратившие обучение, дети из малообеспеченных семей, которые желают продолжить обучение после школы, но не имеют для этого возможности, асоциальные группы молодежи - освободившиеся из мест лишения свободы, страдающие наркотической и алкогольной зависимостями.

Руководитель управления координации занятости и социальных программа Акмолинской области Дина Ахметжанова отметила, что уровень безработицы за третий квартал прошлого года в регионе составил 4,8%, а именно молодежной безработицы в возрасте 15-28 лет – 2,9%, что ниже республиканского уровня.

«По поручению Главы государства утверждены и приняты к реализации Национальные проекты, которые сформированы в соответствии с Национальным планом развития страны до 2025 года, где предусмотрено увеличение продолжительности периода участия и размера оплаты труда по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Так, в рамках проекта Молодежной практики для выпускников до 29 лет увеличены продолжительность с 6 до 12 месяцев и размер оплаты труда с 25 МРП до 30 МРП. Для выпускников, ищущих работу впервые, безработных из числа молодежи не старше 29 лет, в том числе из категории NEET, продолжительность первого рабочего места увеличится с 12 до 18 месяцев, размер оплаты увеличится с 20 МРП до 30 МРП», - поделилась Д. Ахметжанова.

Также предусмотрено увеличения размера грантов для деловых инициатив молодежи в два раза с 200 МРП до 400 МРП.

«Согласно данным Комитета по статистике, численность молодежи категории NEET по Акмолинской области в возрасте 15-28 лет составляет - 11470 человек, однако по результатам мониторинга, проведенного молодежными ресурсными центрами, их реальная численность составляет 2421 человек, что ниже аналогичного периода 2020 года на 265 человек. По итогам 2021 года количественный показатель по-прежнему является высоким в Кокшетау, Целиноградском, Бурабайском и Зерендинском районах», - отметила А. Амренова.

По словам спикера, остается острым вопрос социализации молодежи категории NEET. Для этого управление внутренней политики совместно с управлением координации занятости и социальных программ Акмолинской области и Молодежным ресурсным центром области проводят комплекс мероприятий по социализации молодежи этой категории и содействию в трудоустройстве.

В 2021 году управлением внутренней политики Акмолинской области был предусмотрен и реализован тематический лот в рамках государственного социального заказа «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение занятости и трудоустройства молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (снижение доли молодежи категории NEET)», который был реализован общественным фондом «Право»на сумму 3 млн тенге. В рамках проекта охват составил более 1000 человек, трудоустроено 603 человека, для более 200 человек проведены психологические тренинги. Также молодежным общественным объединением «Зерделі ұрпақ» на сумму 3 млн тенге реализован лот в рамках государственного социального заказа «Организация центра профилактики наркомании и поддержки наркозависимых граждан, в том числе молодежи».

В целом, как подытожили спикеры, принятые меры по трудоустройству и социализации молодежи позволили снизить уровень молодежной безработицы в регионе.



