19 Июля 2022 13:17

Уровень коррупции при лицензировании детских садов снизится – Минпросвещения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель комитета дошкольного образования Гульмира Каримова в ходе онлайн-брифинга сообщила, что дошкольные образовательные организации не имеют прямой связи с лицензирующим органом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уровень и риски коррупции при лицензировании детских садов снизятся. Ведь выдача лицензии относится к сфере оказания государственных услуг. Она полностью автоматизирована. Кроме того, дошкольные образовательные организации не имеют прямой связи с лицензирующим органом», - сказала Г. Каримова.

По ее словам, в настоящее время разрабатываются нормативные документы по внедрению данной услуги. После завершения этих работ процесс будет автоматизирован через систему «Е-лицензирование».

Ранее вице-министр просвещения Шолпан Каринова сообщила, что лицензия как инструмент подтверждения готовности организации позволит проверить условия для детей при открытии детского сада.

«Только в этом году благодаря мерам господдержки открываются более 300 детсадов, больше половины из них частные, 140 уже открылись на более чем 10 тыс. мест», - написала Шолпан Каринова.

Она также отметила, что государство не ставит задачу закрытия садов, лицензирование точно к этому не приведет.

«Условия функционирования детсадов должны быть одинаковыми, как в государственных, так и в частных, так как там воспитываются наши дети, работают наши педагоги», - подчеркнула Шолпан Каринова.