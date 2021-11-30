Уровень коллективного иммунитета в Алматы составляет 56,5%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодняшнего показателя коллективного иммунитета в 56,5% недостаточно. Об этом в ходе брифинга сказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, очень важно вакцинироваться. Спикер подчеркнула, что в мегаполисе прививку делают бесплатно всем желающим в 132 пунктах вакцинации.

«Сегодня мы достигли 56,5% уровня коллективного иммунитета, который состоит из 48,4% вакцинированных и 8,1% переболевших. При этом удельный вес заболевших после вакцинации с начала прививочной кампании составил всего 0,3% - 3151 человек. И предотвратить новые серьезные подъемы заболеваемости можно с помощью вакцинации, в том числе повторной для тех, кто уже был привит 9 месяцев или полгода», - говорит А. Калыкова.

К слову, за прошедшую неделю в Алматы по-прежнему основную долю (78%) зараженных составляют граждане 20-39 лет- 27,9%, 40-59 лет- 27,6%, 60 лет и старше- 22,3%. Вырос удельный вес заражений среди детей до 14 лет (124 случая) - до 16%, в том числе детей до 1 года (21 случай) - 2,7%.

В числе заразившихся: самозанятые и неработающие граждане - 26,1%, пенсионеры- 21,2%, работники организаций, ТОО, ИП- 20,3%, школьники- 13,1%.

Отмечается рост заражений среди неорганизованных детей - до 5%, студентов - до 3,4%, работников банков и страховых компаний - до 2,8% и военнослужащих- до 1,3%. Остальные категории населения - в пределах 1%.

Основными местами заражения на прошедшей неделе (91%) являются объекты торговли - 35%, общественный транспорт - 30%, контакты в семьях- 16% и рынки- 10%.

Также Асель Калыкова призвала ограничить посещение массовых мероприятий из-за нового штамма «омикрон».