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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Алматы составил 56%

12 Ноября 2021 15:21
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Алматы составил 56%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Коллективный иммунитет к коронавирусу в Алматы достиг 56% населения города. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в городе достиг 56%. (48% вакцинированных и 8% заболевших), темп вакцинации составляет 0,1% в сутки. В мае 2022 года, то есть через 6 месяцев, мы получим 75%», - сказал Жандарбек Бекшин.

Кроме того, он добавил, что у привитых и переболевших людей через 6-9 месяцев наблюдается снижение антител.

«В Алматы зарегистрировано 2 680 случаев КВИ среди получивших два компонента вакцины (после 21 дня вакцинации) и 360 вторичных случаев коронавируса среди заболевших (10 случаев в неделю), что, наряду с медленными темпами вакцинации, создает условия для мутации циркулирующей версии дельты вируса и новых вспышек эпидемии. Для предотвращения очередной мутации вируса необходимо с 22 ноября текущего года провести экстренную повторную вакцинацию вакцинированного населения»,-сказал он.

Как известно, вакцина Pfizer, одобренная Всемирной Организацией Здравоохранения, была поставлена в страну. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 млн доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech. На сегодняшний день ведутся работы по распределению по поликлиникам.

Ранее мы рассказывали, как правильно прививаться вакциной Pfizer, каким категориям граждан она рекомендована и какие побочные эффекты могут возникнуть.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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