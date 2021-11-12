Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Алматы составил 56%
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Коллективный иммунитет к коронавирусу в Алматы достиг 56% населения города. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в городе достиг 56%. (48% вакцинированных и 8% заболевших), темп вакцинации составляет 0,1% в сутки. В мае 2022 года, то есть через 6 месяцев, мы получим 75%», - сказал Жандарбек Бекшин.
Кроме того, он добавил, что у привитых и переболевших людей через 6-9 месяцев наблюдается снижение антител.
«В Алматы зарегистрировано 2 680 случаев КВИ среди получивших два компонента вакцины (после 21 дня вакцинации) и 360 вторичных случаев коронавируса среди заболевших (10 случаев в неделю), что, наряду с медленными темпами вакцинации, создает условия для мутации циркулирующей версии дельты вируса и новых вспышек эпидемии. Для предотвращения очередной мутации вируса необходимо с 22 ноября текущего года провести экстренную повторную вакцинацию вакцинированного населения»,-сказал он.
Как известно, вакцина Pfizer, одобренная Всемирной Организацией Здравоохранения, была поставлена в страну. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 млн доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech. На сегодняшний день ведутся работы по распределению по поликлиникам.
Ранее мы рассказывали, как правильно прививаться вакциной Pfizer, каким категориям граждан она рекомендована и какие побочные эффекты могут возникнуть.
- Вакцинация не вызывает коронавирусную инфекцию - врачи Актобе о вакцине Pfizer
- Фейк: «Вакцинированные против COVID-19 становятся гибридами, которыми можно будет управлять через Интернет»
- Грозит ли локдаун Северо-Казахстанской области
- Запретят ли алматинцам с «синим» статусом посещать ТРЦ
- С начала сезона ОРВИ и гриппа в Алматы госпитализировано свыше 2 тысяч человек
- 60% пациентов инфекционных стационаров нуждаются в кислородной поддержке в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана