Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 45,7% в России
Полный цикл вакцинации от ковида в стране был проведен почти 49,2 млн раз, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает МИА «Казинформ» со ссыылкой на ТАСС.
https://tass.ru/obschestvo/12735929
«По состоянию на 22 октября, вакцинация первым компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла - 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%», - сообщили в штабе.
По данным на 15 октября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране был 45%.
Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% населения. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это более 90 млн человек.