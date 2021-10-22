Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 45,7% в России

МОСКВА.ТАСС – КАЗИНФОРМ - Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас составляет 45,7%.

Полный цикл вакцинации от ковида в стране был проведен почти 49,2 млн раз, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает МИА «Казинформ» со ссыылкой на ТАСС.

https://tass.ru/obschestvo/12735929

«По состоянию на 22 октября, вакцинация первым компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла - 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%», - сообщили в штабе.

По данным на 15 октября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране был 45%.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% населения. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это более 90 млн человек.