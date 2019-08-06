Уровень казахстанской науки оценил Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уровень казахстанской науки оценил министр науки и образования РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я бы поставил оценку четыре. Я имею в виду «хорошо». По десятибалльной шкале это будет, наверное, 7 или 8», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов в рамках международного форума молодых ученых в Нур-Султане.

В целом министр рассказал, с какими проблемами сталкивается научная отрасль. Так, финансирование, по словам Асхата Аймагамбетова, остается одной из главных проблем.

«Вы знаете, очень много подвергали критике развитие системы науки. Первое – это вопросы системы финансирования, второе – вопросы управления наукой. Мы много говорим о том, что сегодня расходы на науку не превышают 0,12% от ВВП. Это катастрофически мало. В то же время мы должны признать, если у нас не будет адекватной системы управления наукой и ее финансирования, которая будет транспарентной, справедливой, понятной для всех, то выделяемые средства не могут быть полностью эффективны. Для того чтобы сама система была эффективной, нам необходимо выстроить определенную программу принятия решений», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Напомним, ранее министр также сообщил, что при Министерстве образования и науки РК состоится первое заседание Совета молодых ученых.