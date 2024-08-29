Уровень Каспия может снизиться не менее чем на 1 метр в ближайшие 10 лет - эксперт

Снижение уровня Каспийского моря в течение следующих десяти лет может составить не менее одного метра, заявил заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала ГНЦ РФ ВНИРО Сергей Шипулин в интервью ТАСС, передает агентство Kazinform.

Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил провести научный анализ причин обмеления Каспийского моря в ходе встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Шипулин отметил, что уровень Каспийского моря исторически колебался. За последние 200 лет его колебания достигали 4 метров, а за последние 500 лет — 7 метров. В 1977 году уровень моря был минимальным, затем он начал расти до середины 1990-х годов, после чего вновь началось снижение.

Основными причинами обмеления, по его словам, являются изменения водного баланса моря, связанные с колебаниями речного стока, количеством осадков и испаряемостью. Падение уровня моря влияет на экосистему и хозяйственную деятельность, в частности, сокращает кормовую базу для промысловых рыб в северной части моря перед дельтой Волги.

Шипулин подчеркнул, что возможности повлиять на уровень моря ограничены. Он призвал сосредоточиться на проведении исследований, разработке более точных прогнозов и мерах по предотвращению последствий изменения уровня Каспия.

Каспийское море — крупнейший замкнутый водоем на Земле. В него впадает более 130 рек, включая Волгу, Урал и Терек. Пять государств имеют выход к его берегам: Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран. В 2023 году в Казахстане был объявлен режим ЧС в связи с обмелением Каспия, что создало проблемы для местного порта и рыбаков.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.