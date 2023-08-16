Уровень износа Жамбылской ГРЭС составляет более 30 %

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – АО «Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова» обеспечивает электроэнергией южный регион страны. Сегодня на предприятии полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Жамбылская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1964 году, работает на газе, при этом резервное топливо - мазут. Основной вид деятельности Жамбылской ГРЭС - производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии. В числе стратегических целей - обеспечение стабильного электроснабжения потребителей южного Казахстана, а также покрытие дефицита электроэнергии, возникающего в южных регионах в осенне-зимний период.

Как сообщил генеральный директор компании Александр Фурса, на станции установлено шесть энергоблоков суммарной мощностью 1 230 МВт. Уровень износа оборудования составляет 30,4%.

«Планируется до конца года показатель изношенности снизить до 25%. На данный момент ведется капитальный ремонт энергоблока №5 и текущий ремонт энергоблока №1», - сказал руководитель предприятия.

Ранее в компании ощущался дефицит кадров. Молодежь не хотела трудоустраиваться на Жамбылскую ГРЭС, считая это предприятие бесперспективным и предпочитая нефтегазовую сферу из-за более высокой зарплаты. В 2021 году средняя зарплата сотрудников предприятия составляла 136 тысяч тенге.

«Сегодня на нашем предприятии работают 578 человек, средняя зарплата составляет 409 тысяч тенге. С 1 июля 2023 года зарплату повысили на 20%. Проблема дефицита кадров решена», - подчеркнул Александр Фурса.

Впервые после долгого перерыва Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова заработала бесперебойно в феврале 2016 года. До этого ГРЭС работала несколько месяцев в году, являясь при этом дотационным предприятием. Однако, даже с учетом субсидий, цены на жамбылскую электроэнергию не снижались, а возрастали с каждым годом.

Только в 2015 году Жамбылская ГРЭС выработала электроэнергию на 14% больше предыдущего года (2 872,8 млн кВтч), работая в 2-3-блочном режиме. В 2017 году на станции было установлено шесть энергоблоков суммарной мощностью 1 230 МВт (располагаемая мощность станции составляет 1092 МВт).

На сегодняшний день Жамбылская ГРЭС обеспечивает потребителей в основном южной зоны – в первую очередь Жамбылская область, Кызылорда, Шымкент. В Единой энергетической системе Казахстана, кроме Жамбылской ГРЭС, на юге страны нет резерва мощности.

В компании заверили, что Жамбылская ГРЭС располагает значительными резервами и может осуществлять электроснабжение не только юга Казахстана, но и за пределами региона по сетям напряжением 110, 220, 500 кВ.

Автор: Галина Скрипник

Фото Галина Скрипник