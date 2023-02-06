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Уровень износа электросетей планируют снизить в Казахстане до 47%

6 Февраля 2023, 18:41
Уровень износа электросетей планируют снизить в Казахстане до 47%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проекты концепций развития топливно-энергетического комплекса и электроэнергетической отрасли на 2023-2029 годы рассмотрены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Как отметил министр энергетики Болат Акчулаков, в рамках развития топливно-энергетического комплекса предусмотрены шаги по наращиванию производства товарного газа (+25,5%) и темпов газификации республики (до 63,4% в 2029 году), увеличению выпуска нефтегазохимической продукции (в 6,6 раза), добычи угля (+3%) и снижению энергоемкости экономики (до 5%).

В части электроэнергетики планируется модернизировать ряд существующих и ввести новые генерирующие мощности, что даст дополнительно 11,7 ГВт энергии, а также увеличить долю электроэнергии от возобновляемых источников в общем объеме выработки до 12,5%, снизить уровень износа электросетей до 47% и завершить формирование единой энергосистемы республики.

В нефтегазохимической промышленности намечен запуск крупных проектов, в том числе заводов по производству полиэтилена (1,250 млн тонн в год), бутадиена (319 тысяч тонн), полипропилена (80 тысяч тонн). При этом уровень добычи нефти планируется увеличить за счет расширения производственных мощностей на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке и разработки новых перспективных проектов.

Запланированы меры по дальнейшей цифровизации отрасли: автоматизация учета оборота нефти, газа, нефтепродуктов, выработки и передачи электроэнергии; электронная выдача техусловий для подключения; автоматизация тарифообразования.


Фото: primeminister.kz


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