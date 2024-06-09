Уровень инфляции посчитали в СКО

В Северо-Казахстанской области уровень инфляции по итогам мая в годовом исчислении составил 9%. При этом продовольственные и непродовольственные товары подорожали на 7%, платные услуги – на 16%, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента Бюро национальной статистики, за год в регионе заметно поднялась цена на рис — 32%, фрукты — 18%, морковь — 15%, кондитерские изделия и несоленой сливочное масло — 12%. Рыба, морепродукты, булочные изделия стали дороже на 10%. Рост в цене показали за год мясо птиц, сахар, картофель и свекла — от 2 до 6%. Дешевле североказахстанцам стали обходиться крупы — на 19%, овощи — на 8%. Из овощной группы значительно снизилась цена на капусту — на четверть. Растительное масло подешевело на 19%.

Алкогольные и табачные изделия возросли в цене на 15%, по сравнению с маем прошлого года.

В группе непродовольственных товаров рост цен отмечается на предметы, приборы и товары личного пользования, фармацевтическую продукцию, одежду и обувь материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений — от 14 до 7%, соответственно.

Дороже стали амбулаторные услуги, ремонт помещений, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания, отдых и развлечения гостиницы. Среди этих категорий наиболее возросла цена в парикмахерских — более чем на 17%. На втором месте — амбулатории с ростом цен почти на 13%.