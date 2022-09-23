Уровень инфляции в Шри-Ланке подскочил до 70,2% в августе

КОЛОМБО. КАЗИНФОРМ – Годовой уровень инфляции в Шри-Ланке в августе вырос до 70,2%, что является худшим экономическим кризисом за последние семь десятилетий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По официальным данным, цены на продовольственные товары выросли на 84,6% по сравнению с прошлым годом. В августе Центральный банк Шри-Ланки заявил, что экономика страны замедлилась на 8,4% за последние три месяца.

До пандемии Шри-Ланка в значительной степени зависела от туризма в иностранной валюте, включая доллар США. Однако закрытие границ, направленное на замедление распространения коронавируса, отпугнуло туристов и нанесло серьезный ущерб экономике страны.

Наряду с многолетними финансовыми проблемами, это привело к тому, что Шри-Ланка объявила дефолт по своим долгам в начале этого года.

В текущем месяце Шри-Ланка достигла предварительной договоренности с Международным валютным фондом о предоставлении кредита в размере 2,9 млрд долларов.

Во вторник Индия заявила, что начала переговоры с островным государством о реструктуризации своего долга, также заявила, что предложит долгосрочные инвестиции. Ранее Нью-Дели предоставил своему соседу финансовую помощь в размере почти 4 млрд долларов.

Шри-Ланка, с населением 22 млн человек, входит в число 10 стран мира с самой высокой продовольственной инфляцией.





















Фото: www.bbc.com