Уровень инфляции в Нидерландах показывает снижение

7 Января 2023, 05:17

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Годовой уровень инфляции в Нидерландах снизился до 9,6% в декабре 2022 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Нидерланды являются пятой по величине экономикой Европейского Союза.

В начале нового года национальное статистическое агентство Нидерландов CBS опубликовало данные об уровне роста цен в стране.

В сентябре 2022 года инфляция в Нидерландах достигла 14,5%. Скачок цен был связан с ростом цен на энергоносители в Европе.

Исчисление инфляции в Нидерландах по европейским показателям показало, что ее уровень составил 11%, снизившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с ноябрем 2022 года.

Небольшой спад в декабре был вызван снижением цен на продовольствие и энергоносители, сообщает CBS.

Например, в декабре энергия стоила на 30% дороже, чем год назад, но в ноябре разница составила более 41%.

Агентство CBS ожидает, что инфляция в Нидерландах снизится до 3,2-3,7% в 2023 году, поскольку установленный правительством потолок цен на энергоносители оказывает влияние на цены.