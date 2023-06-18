РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 17 Июнь 2023 | GMT +6

    Уровень инфляции в Италии снижается

    None
    Фото из открытых источников
    РИМ. КАЗИНФОРМ - Годовой уровень инфляции в Италии снизился до 7,6% в мае по сравнению с 8,2% в апреле, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Итальянского агентства по статистике (Istat), на замедление инфляции в Италии влияет динамика цен на энергоносители.

    В частности, рост цен на энергоносители снизился с 26,6% до 20,3% в мае текущего года.

    В продовольственном секторе Италии цены на переработанные продукты также показали замедление роста в годовом исчислении, что способствовало замедлению базовой инфляции (до 6%).

    Продолжилось замедление роста цен на наиболее часто покупаемые товары в т.н. потребительской «продовольственной тележке» в годовом исчислении, которое составило 11,2% в мае по сравнению с 11,6% в апреле и 12,6% в марте.

    На этой неделе Банк Италии в пятницу пересмотрел свой прогноз по ВВП на 2023 год в сторону повышения, но снизил прогнозы роста на 2024–2025 годы. Так, Центральный банк заявил, что ВВП в 2023 году должен вырасти на 1,3% по сравнению с 0,6%, рассчитанными в январе текущего года.


    Теги:
    Мировые новости Италия
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!