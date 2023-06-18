Уровень инфляции в Италии снижается

РИМ. КАЗИНФОРМ - Годовой уровень инфляции в Италии снизился до 7,6% в мае по сравнению с 8,2% в апреле, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Итальянского агентства по статистике (Istat), на замедление инфляции в Италии влияет динамика цен на энергоносители.

В частности, рост цен на энергоносители снизился с 26,6% до 20,3% в мае текущего года.

В продовольственном секторе Италии цены на переработанные продукты также показали замедление роста в годовом исчислении, что способствовало замедлению базовой инфляции (до 6%).

Продолжилось замедление роста цен на наиболее часто покупаемые товары в т.н. потребительской «продовольственной тележке» в годовом исчислении, которое составило 11,2% в мае по сравнению с 11,6% в апреле и 12,6% в марте.

На этой неделе Банк Италии в пятницу пересмотрел свой прогноз по ВВП на 2023 год в сторону повышения, но снизил прогнозы роста на 2024–2025 годы. Так, Центральный банк заявил, что ВВП в 2023 году должен вырасти на 1,3% по сравнению с 0,6%, рассчитанными в январе текущего года.