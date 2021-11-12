Уровень инфляции растет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается рост цен на все группы товаров. Инфляция за октябрь возросла еще почти на 1%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента Бюро национальной статистики, за десять месяцев инфляция в СКО составила 6,9%. По итогам сентября она была на уровне 6%.

Продовольственные товары с начала года подорожали на 8%, непродовольственные – на 6,4% и услуги – почти на 6%.

Среди продовольственных товаров значительно возросла цены на масло и жиры, хлеб и крупы – от 13 до 15%. Почти на 12% подорожала в зерносеющем регионе мука. Более чем на 9% увеличилась стоимость мяса и рыбы, свежие овощи. Подешевели с начала года яйца, рис и пшено – от 5,5 до 7%.

Автомобили подорожали на 12%, предметы домашнего обихода, книги – почти на 6%, моющие и чистящие средства, одежда и обувь – более чем на 4%.

Дизельное топливо подорожало на 41%, бензин – на 14%.

Тарифы на электроэнергию с начала года повысились на 18,5%. Газ стал дороже на 16%. Почти на 10% подорожали образовательные услуги. На 8% возросла аренда жилья.