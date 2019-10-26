Уровень инфекционных заболеваний в Жамбылской области снизился в два раза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Значительное снижение уровня инфекционных заболеваний на территории Жамбылской области отмечается по итогам девяти месяцев этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области.

По словам руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области Берика Жаркынбекова, несмотря на имеющуюся активность природных очагов инфекции, на территории Жамбылской области за девять месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года достигнуто снижение уровня инфекционных заболеваний.

«Уровень заболеваемости различными инфекциями снизился в два раза, в том числе среди детей до 14 лет в два раза», - отметил спикер.

По мнению руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области, этому в большой мере способствовало выполнение мероприятий комплексных программ и планов по профилактике основных инфекционных заболеваний.

«Так, из 99 отслеживаемых нозологических форм инфекционной заболеваемости достигнуто снижение по 26-и инфекциям, что составляет 27 процентов. По бруцеллезу снизилось на 6,5 процента, по ветряной оспе - в 2,7 раза, по острым вирусным гепатитам - в два с половиной раза, по эхинококкозу - на 25 процентов, по лямблиозу в два раза, по острым инфекциям верхних дыхательных путей - на 25 процентов, по гриппу - в 2,3 раза, туберкулезу - на 13%», - рассказал Берик Жаркынбеков.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области отметил, что на сегодняшний день в регионе не зарегистрированы заболевания по 45-ти нозологиям, а это 46 процентов.

«В том числе не зарегистрированы случаи Конго-Крымской геморрагической лихорадки, холеры, чумы, туляремии, брюшного тифа, паратифов, лейшманиозу, риккетсиозу, малярии. Риск заражения населения области этими инфекционными заболеваниями велик», - сказал спикер.

С начала этого года в Жамбылской области достигнуто снижение показателей по целевым индикаторам Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016 - 2019 годы. Фактический показатель заболеваемости по итогам девяти месяцев составил 230,6, при индикаторном показателе на 2019 год - не более 300,4, резюмировал Берик Жаркынбеков.