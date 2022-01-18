Уровень госпитализации по КВИ вырос в 3,5 раза в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Актюбинской области ухудшается. Об этом рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения области Бекболат Избасаров во время объезда города акимом области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Ондасын Уразалин посетил гемодиализный медицинский центр «Дару - Нефроз», жизненно необходимый гражданам, страдающим заболеваниями почек, и областной противотуберкулезный диспансер, где заслушал доклад о текущей ситуации по заболеваемости коронавирусом.

«По области эпидемиологическая ситуация ухудшается. За последние сутки зарегистрировано 285 новых случаев. Стационарное лечение на сегодня получают 128 человек, в реанимации - 7», - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Бекболат Избасаров.

По его словам, уровень госпитализации за три недели вырос в 3,5 раза. По области занято 24% реанимационных коек, загруженность стационаров держится на уровне 52%.

Как известно, 13 января Актюбинская область перешла в «красную» зону, ранее регион был вполне благополучным по коронавирусу.

Заслушав Б. Избасарова, аким области поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемических требований, и вакцинацией, следить за резервом лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Также аким ознакомился с работой объектов социальной и транспортной инфраструктур Актобе.

За последние две недели в Актобе была приостановлена работа по вывозу твердых бытовых отходов. Многие водители мусоровывозящих организаций во время режима чрезвычайного положения не выходили на работу. В настоящее время, по поручению акима области, вывоз мусора с территории города проводится в две смены. Аким области поручил вывезти весь накопившийся мусор в кратчайшие сроки и обеспечить дальнейшее соблюдение графиков.

Аналогичное поручение дано по очистке и вывозу снега. В настоящее время в работах задействовано 100 единиц техники. С 1 января на полигон ТБО вывезено 5 тысяч кубометров снега. В связи с жалобами населения власти города отказались от складирования снега в районе жилого массива Акжар.

Также глава области ознакомился с работами по расширению полигона твердых бытовых отходов. Работы, начатые в сентябре, выполнены на 70 %. Без расширения полигон уже не справляется с объемами бытовых отходов из областного центра.

К прежним графикам и маршрутам движения общественного транспорта вернулись городские перевозчики.

«Жалобы от населения поступают, что долго ждут автобусы. Проблема качества пассажирских перевозок должна быть искоренена. Требование перевозчиков о субсидировании мы удовлетворили, задержек с финансированием с нашей стороны нет. Весь вопрос в перевозчиках. Надо требовать, чтобы выходили своевременно все автобусы на маршруты, требовать качество обслуживания», - сказал Ондасын Уразалин.

Принято решение, что перевозчиков, допускающих нерегулярное курсирование автобусов на маршрутах, получающих субсидии из государственного бюджета, будут лишать части субсидий. В целях улучшения качества пассажирских перевозок, в Актобе в течение месяца планируется завезти 70 новых автобусов.

Объезд города продолжился осмотром нового оптово-распределительного центра на проспекте Санкибай батыра.

Центр открыт в целях стабилизации цен на социально-значимые товары народного потребления. Огромный комплекс позволяет хранить на должном уровне запасы, обеспечивающие продуктовую безопасность областного центра. Товары в крупные торговые сети поступают отсюда напрямую, без участия посредников.