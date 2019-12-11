Уровень газификации Шымкента за три года достигнет 96 процентов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В предстоящие три года обеспеченность Шымкента природным газом с 92,1 процента возрастет до 96 процентов. Такие цифры прозвучали сегодня на 58-ой сессии городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителей отрасли, в 2020 году для усиления давления в используемой газораспределительной сети начнется строительство магистрали высокого давления и газораспределительной станции №3. Для улучшения транспортной инфраструктуры за три года будет асфальтировано 1300 км дорог с щебеночным и грунтовым покрытием.

Кроме того, как стало известно на сессии, в 2020 году будут капитально отремонтированы шымкентские стадионы «Металлург» и «Кажимукан». В 2020-2021 годы планируется закупить 590 автобусов. Также депутаты были проинформированы о том, что на субсидирование сельского хозяйства будет предусмотрено 4 226 млн тенге. Эти средства предназначены, прежде всего, для формирования стабфондов продовольствия, а также для сдерживания роста цен на продукты питания.

Руководство города подняло перед депутатами и вопрос обеспечения горожан качественной питьевой водой. В результате принятых мер будет решен вопрос водоснабжения районов города, пользующихся водой за счет подвоза, а также 9 населенных пунктов, в которых проживает 28,3 млн человек. На эти цели в бюджете предусмотрено 3 773 млн тенге.

Автор: Айнур Акбаева