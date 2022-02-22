Уровень доверия к органам полиции вырос за год среди казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень доверия в Казахстане к органам полиции за 2021 год вырос. Значительное влияние на позицию казахстанцев в этом вопросе оказывают СМИ, а также интернет и мнение друзей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

34,5% казахстанцев, опрошенных в ноябре-декабре 2021 года, оценили уровень безопасности в районе своего проживания как вполне удовлетворительный. Ранее, в апреле-мае 2021 года, аналогичную оценку уровня безопасности выставили лишь 32,2% населения. Доля тех, кто уровнем безопасности не удовлетворён, осталась без изменений — 4,7%.

Среди женщин доля не считающих уровень безопасности в районе своего проживания удовлетворительным в ноябре-декабре 2021 года составила 5%, против 4,3% среди мужчин. При этом доля мужчин, вполне удовлетворённых уровнем безопасности, составила 36,9%, против 32,4% у женщин.

Несмотря на рост удовлетворённости населения уровнем безопасности, доля казахстанцев, отметивших, что правоохранительные органы патрулируют улицы в их районе минимум один раз в день, сократилась с 31,8% в апреле-мае до 28,3% в ноябре-декабре 2021 года. Доля населения, отметившего редкое патрулирование улиц, выросла с 13,8% до 15,7%.

Среди респондентов, обращавшихся за помощью в правоохранительные органы, большинство прибегало к помощи полиции — 85,6% от всех обращений. На органы прокуратуры пришлось 13,3% обращений граждан, на службу экономических расследований — 0,8%, на антикоррупционную службу — 0,4%.

Доля согласных с тем, что полиции можно доверять, в 2021 году выросла с 38,7% до 41%.

Частично согласившихся с этим утверждением стало меньше — 33,6% в ноябре-декабре против 38,1% в апреле-мае. Сократилась и доля респондентов, не согласных доверять полицейским: частично — с 6,1% до 4,3%, полностью — с 2,6% до 2,2%.

Доля респондентов, никогда не сталкивавшихся с данной структурой, увеличилась за полгода с 14,5% до 18,9%.

Причиной низкого уровня доверия или даже полного недоверия к органам полиции в ноябре-декабре 2021 года 30,3% респондентов назвали низкий уровень профессионализма сотрудников.

Ещё 29,4% отметили, что деятельность полицейских чаще связана с мерами наказания, чем с защитой прав граждан, 26,7% респондентов ранее сталкивались с полицией и не получили положительного результата, 25,8% считают полицейских коррумпированными. Более того, 9,5% респондентов отметили, что испытывают в отношении органов полиции страх.

Своё отношение к полиции — доверие или недоверие — респонденты чаще всего строят на основе публикаций и сообщений СМИ (34,2%), интернета (28,8%), мнения друзей и знакомых (26,5%), а также личного опыта (22,6%).