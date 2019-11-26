Уровень долларизации депозитов снизился на 3,7% с начала года и достиг 44,7%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана рассказали о ситуации на депозитном рынке страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец октября 2019 года составил 18 777,2 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,7%. Депозиты юридических лиц увеличились на 6,1% до 9 973,3 млрд тенге, депозиты физических лиц увеличились на 1,1% до 8 803,9 млрд тенге», - сообщили в регуляторе.

Объем депозитов в нацвалюте за месяц увеличился на 1,6% до 10 381,1 млрд тенге, в иностранной валюте – на 6,3% до 8 396,1 млрд тенге. Уровень долларизации на конец октября 2019 года составил 44,7% (в декабре 2018 года – 48,4%).

Депозиты юридических лиц в тенге в октябре 2019 года увеличились на 1% до 5 389,4 млрд тенге, в иностранной валюте – на 12,8% до 4 584,0 млрд тенге (46,0% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 2,3% до 4 991,7 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшились на 0,5% до 3 812,2 млрд тенге (43,3% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 12 304,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,4%. В их структуре вклады в тенге составили 6 908,8 млрд тенге, в иностранной валюте – 5 396,0 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,2% (в декабре 2018 года – 7,1%), по депозитам физических лиц – 9,2% (10,4%).