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    15:06, 30 Март 2021 | GMT +6

    Уровень доходности энергопроизводящих организаций ниже затрат – Кайрат Рахимов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из проблемных вопросов электроэнергетики остается низкая доходность энергопроизводящих организаций. Об этом заявил вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В то же время остается ряд открытых, текущих вопросов по действующим энергопроизводящим организациям. В частности – это уровень доходности станции, который у большинства ниже фактических затрат», - сказал Кайрат Рахимов на брифинге в СЦК.

    По его словам, особую обеспокоенность вызывает качество проводимых ремонтных компаний на электростанциях, обусловленное недофинансированием.

    «К сожалению, допустимые уровни расходов на ремонтные кампании, заложенные в предельных тарифах, не в полной мере покрывают необходимые потребности. По статистике, постоянно находятся в ремонтах и недоступны для выработки электроэнергии по различным причинам около 2 000 МВт, что сопоставимо с совокупным потреблением трех южных областей - Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской», - отметил вице-министр.

    «Необходимо признать, что располагаемые резервы мощностей на практике не могут быть использованы», - заключил К. Рахимов.


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    Правительство Энергия будущего Правительство РК Экономика
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