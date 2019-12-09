Уровень черты бедности довести до уровня прожиточного минимума намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Гульшара Абдыкаликова назвала недостатки реализации мер поддержки малообеспеченных граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Казахстане уровень оценки бедности – 70% от прожиточного минимума (20 789 тенге). Международными экспертами отмечается, что оптимальным уровнем черты бедности является прожиточный минимум. Поэтому одной из стержневых задач госорганов, на наш взгляд, должно стать выстраивание сбалансированной финансово-экономической модели, которая позволила бы в дальнейшем обеспечить увеличение черты бедности до уровня прожиточного минимума», - сказала Гульшара Абдыкаликова, выступая на правительственном часе в Мажилисе по вопросам эффективности реализации госполитики по адресной социальной помощи.

При этом, как отметила мажилисмен, сама величина прожиточного минимума должна соответствовать реальной покупательской способности населения и отвечать минимальным потребностям человека.

«Эту работу начали с 1 апреля этого года. Был увеличен критерий оказания адресной социальной помощи с 50 до 70% от прожиточного минимума, а на каждого ребенка из малообеспеченной семьи установлен гарантированный размер социальной помощи. Это позволило в 2,5 раза повысить размер АСП. На первый взгляд, вроде все хорошо. Однако реализация мер поддержки малообеспеченных граждан выявила ряд серьезных недостатков, снижающих эффективность АСП нового формата», - подчеркнула Гульшара Абдыкаликова.

В первую очередь, по ее словам, госорганы оказались не готовы к такому повороту событий.

В результате отсутствия системной работы получили негативные аспекты. Это - снижение мотивации к поиску работы, желание длительного нахождения на соцобеспечении, формальное изменение семейного статуса или местожительства с целью получения большей социальной помощи.

«На местах акиматы подходят к решению проблем малообеспеченных граждан поверхностно, глубоко не вдаваясь в причины, которые привели к трудной жизненной ситуации», - добавила Гульшара Абдыкаликова.

В заключении депутат отметила, что узловым элементом нового формата соцподдержки семьи должен стать механизм индивидуального сопровождения семьи.