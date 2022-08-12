12 Августа 2022 20:17

Уровень безработицы в Казахстане во II квартале сохраняется на уровне 4,9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во II квартале 2022 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 8,8 млн человек, из них по найму работали 6,7 млн человек, что составляет 76,1% от общего числа занятых в экономике, самостоятельно занятые – 2,1 млн человек, или 23,9% от общего числа занятых в экономике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

По сравнению со II кварталом 2021 года общая занятость выросла на 23,1 тыс. человек, в основном за счет наемных работников (20,4 тыс. человек).

Численность не полностью занятых по сравнению с I кварталом 2022 года выросла на 9,1 % и составила 277,2 тыс. человек. Эта категория работников, которые отработали меньше часов из-за снижения объемов работ, по инициативе работодателя, имеют гибкий график работы и другие причины.

Во II квартале уровень безработицы (по методологии МОТ) оставался стабильным и составил 4,9%. Численность безработных составила 452 тыс. человек. Численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила) по сравнению с I кварталом 2022 года сократилась на 18,4% и составила 51,5 тыс. человек.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет составил 3,8%, доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, составила 6,5%.

Официально на конец июля 2022 г. в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 229,1 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 2,5% от рабочей силы.