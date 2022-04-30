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Уровень безработицы среди жамбылской молодежи - 2,8%

Автор:  
Галина Скрипник
30 Апреля 2022, 20:18
Уровень безработицы среди жамбылской молодежи - 2,8%

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вовлечение молодежи в активную трудовую занятость находится в сфере постоянного внимания местных властей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Деятельность жамбылского центра занятости, частые ярмарки вакансий, постоянная работа координаторов не проходит даром - ежедневно молодые люди находят себе профессию по своим возможностям, - отмечает заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области Кенжебек Олжабаев. - С начала года к активным мерам занятости привлечено 9 365 человек, 4 404 трудоустроены на постоянную работу. Уровень безработицы среди молодежи в регионе составляет - 2,8%».

Как сообщает спикер, в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2022 - 2025 годы в Жамбылской области предусмотрено выделить 7 540,6 млн тенге. Из этой суммы 183,7 млн тенге выделено для обучения 1 241 человека на краткосрочных трехмесячных курсах профессионального обучения. Еще 2 555,6 млн тенге получат 2 630 жамбылцев гранты на развитие предпринимательства.

На 1 030 рабочих мест социальной направленности потратят 307,7 млн тенге. На молодежную практику будут направлены 1 425 молодых человека, сумма финансирования составит 661 млн тенге.

«На общественные работы мы направили 3 616 жамбылцев, нужно привлечь еще 818 человек. Работы оплачиваются. В рамках проекта «Алғашқы жұмыс орны» мы трудоустроили 14 молодых людей, еще один человек получил работу по проекту «Ұрпақтар келісімдері». Также по области прошли четыре ярмарки вакансий. В них участовали 85 работодателей, предоставивших 652 вакансии. Из 618 безработных 76 человек нашли постоянную работу, 15 человек направлены на оплачиваемый общественный труд, 29 - на молодежную практику», - резюмировал К. Олжабаев.

Жамбылская область   Занятость   Регионы Казахстана   Молодежь  
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