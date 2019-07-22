Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 30 °С
USD 384.52 EUR 431.32
RUB 6.10 CNY 55.89
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Уровень безработицы среди молодежи снизился в Карагандинской области

22 Июля 2019 20:12 135
Поделиться:
Уровень безработицы среди молодежи снизился в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Уровень безработицы среди молодежи Карагандинской области упал на 0,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом на аппаратном совещании в акимате области сообщил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Нуржан Жетписбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управление ведет активную работу в сфере трудоустройства. Так, уровень безработицы среди молодежи на первый квартал 2019 года составил 4,7%. По сравнению в аналогичным периодом прошлого года он снизился на 0,5%.

Устраиваться на работу молодым людям помогают центры занятости. С начала этого года в них обратилось 1190 человек. Из них 267 нашли постоянную работу, 565 получили направление на краткосрочные курсы обучения.

Для поддержки молодежного предпринимательства в селе проводится конкурс на получение грантов акима области. В 2019 году для этого выделено 10 млн тенге.

В рамках проекта «Жас кәсіпкер» молодым людям, желающим начать свой бизнес, выделено 550 грантов. В рамках проекта «Бастау бизнес» основам предпринимательства учатся 315 человек до 29 лет.

Так же ведомство активно решает вопросы предоставления жилья выпускникам детским домов. С начала этого года ключи от новых квартир получили 45 сирот. Их также активно привлекают к участию в государственных программах по приобретению жилья.

«Особое внимание мы уделяем информационно-разъяснительной работе по государственным программам в сфере жилищных отношений. Проведено более ста встреч с представителями «Жилстройсбербанка», Казахстанской ипотечной компанией. Также мы разъясняем механизм работы программы «7-20-25» и других. Участие в таких встречах приняли около 3 500 человек», - рассказал Нуржан Жетписбаев.

О том, как получить кредит и открыть свое дело, где пройти краткосрочные курсы и у кого просить помощи в поиске работы и приобретении жилья, молодежи рассказывают члены специально созданных информационных групп. Всего в регионе работают 32 таких объединения. Они провели консультации для более чем 28 тысяч молодых людей.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Молодежь, Год молодежи,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив