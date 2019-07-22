Уровень безработицы среди молодежи снизился в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Уровень безработицы среди молодежи Карагандинской области упал на 0,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом на аппаратном совещании в акимате области сообщил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Нуржан Жетписбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управление ведет активную работу в сфере трудоустройства. Так, уровень безработицы среди молодежи на первый квартал 2019 года составил 4,7%. По сравнению в аналогичным периодом прошлого года он снизился на 0,5%.

Устраиваться на работу молодым людям помогают центры занятости. С начала этого года в них обратилось 1190 человек. Из них 267 нашли постоянную работу, 565 получили направление на краткосрочные курсы обучения.

Для поддержки молодежного предпринимательства в селе проводится конкурс на получение грантов акима области. В 2019 году для этого выделено 10 млн тенге.

В рамках проекта «Жас кәсіпкер» молодым людям, желающим начать свой бизнес, выделено 550 грантов. В рамках проекта «Бастау бизнес» основам предпринимательства учатся 315 человек до 29 лет.

Так же ведомство активно решает вопросы предоставления жилья выпускникам детским домов. С начала этого года ключи от новых квартир получили 45 сирот. Их также активно привлекают к участию в государственных программах по приобретению жилья.

«Особое внимание мы уделяем информационно-разъяснительной работе по государственным программам в сфере жилищных отношений. Проведено более ста встреч с представителями «Жилстройсбербанка», Казахстанской ипотечной компанией. Также мы разъясняем механизм работы программы «7-20-25» и других. Участие в таких встречах приняли около 3 500 человек», - рассказал Нуржан Жетписбаев.

О том, как получить кредит и открыть свое дело, где пройти краткосрочные курсы и у кого просить помощи в поиске работы и приобретении жилья, молодежи рассказывают члены специально созданных информационных групп. Всего в регионе работают 32 таких объединения. Они провели консультации для более чем 28 тысяч молодых людей.