-
00:13 26
-
-
вчера 23:21 54
-
-
вчера 22:44 48
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:30 82
-
-
-
-
-
вчера 19:50 371
-
-
вчера 19:30 98
-
вчера 19:21 97
-
вчера 19:10 122
-
вчера 18:59 125
-
вчера 18:56 86
-
-
вчера 18:35 124
-
вчера 18:25 295
-
-
-
-
-
-
вчера 17:48 563
-
вчера 17:41 107
-
-
вчера 17:33 137
-
-
-
-
-
вчера 16:50 293
-
-
-
вчера 16:35 311
-
вчера 16:28 131
-
-
-
-
-
-
вчера 15:41 155
-
-
вчера 15:30 102
-
-
вчера 15:20 177
-
вчера 15:10 244
-
-
вчера 14:53 166
-
-
вчера 14:46 124
-
-
-
-
вчера 14:30 124
-
вчера 14:28 111
-
-
вчера 14:22 226
-
-
-
вчера 14:05 119
-
вчера 14:01 151
-
вчера 14:00 116
-
-
вчера 13:45 148
-
вчера 13:44 162
-
Уровень безработицы среди молодежи снизился в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Уровень безработицы среди молодежи Карагандинской области упал на 0,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом на аппаратном совещании в акимате области сообщил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Нуржан Жетписбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Управление ведет активную работу в сфере трудоустройства. Так, уровень безработицы среди молодежи на первый квартал 2019 года составил 4,7%. По сравнению в аналогичным периодом прошлого года он снизился на 0,5%.
Устраиваться на работу молодым людям помогают центры занятости. С начала этого года в них обратилось 1190 человек. Из них 267 нашли постоянную работу, 565 получили направление на краткосрочные курсы обучения.
Для поддержки молодежного предпринимательства в селе проводится конкурс на получение грантов акима области. В 2019 году для этого выделено 10 млн тенге.
В рамках проекта «Жас кәсіпкер» молодым людям, желающим начать свой бизнес, выделено 550 грантов. В рамках проекта «Бастау бизнес» основам предпринимательства учатся 315 человек до 29 лет.
Так же ведомство активно решает вопросы предоставления жилья выпускникам детским домов. С начала этого года ключи от новых квартир получили 45 сирот. Их также активно привлекают к участию в государственных программах по приобретению жилья.
«Особое внимание мы уделяем информационно-разъяснительной работе по государственным программам в сфере жилищных отношений. Проведено более ста встреч с представителями «Жилстройсбербанка», Казахстанской ипотечной компанией. Также мы разъясняем механизм работы программы «7-20-25» и других. Участие в таких встречах приняли около 3 500 человек», - рассказал Нуржан Жетписбаев.
О том, как получить кредит и открыть свое дело, где пройти краткосрочные курсы и у кого просить помощи в поиске работы и приобретении жилья, молодежи рассказывают члены специально созданных информационных групп. Всего в регионе работают 32 таких объединения. Они провели консультации для более чем 28 тысяч молодых людей.
- Названы победители второго сезона образовательного лагеря «Зерен-2019»
- Карагандинцы поддержат эко-челлендж от министра экологии
- О трудоустройстве молодежи рассказали в СКО
- Акция «Дорога в школу» стартовала в Караганде
- Более 1000 обращений поступило в проектный офис «Сарыарқа - адалдық алаңы»
- Интерактивную карту точек продажи угля обновили в Карагандинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана