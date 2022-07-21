21 Июля 2022 13:20

Уровень безработицы снизился в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно данным статистики, в Нур-Султане уровень безработицы составляет 4,6% по итогам первого квартала, что ниже республиканского показателя на 0,3%. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного управления занятости и социальной защиты Ерлан Джусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы отметить, что согласно данным статистики, в столице уровень безработицы по итогам первого квартала составляет 4,6%, что ниже республиканского показателя на 0,3%. На сегодняшний день число безработных, зарегистрированных в Центре занятости, составляет около 5 тыс. человек, из них 1249 человек - молодежь», - сказал на брифинге заместитель руководителя управления занятости.

Чуть больше 2 тыс. человек являются получателями социальных выплат по потере работы, а 2247 человек активно участвуют в мерах занятости. В поисках работы находятся около 500 лиц.

Ранее сообщалось, что до конца года в Нур-Султане планируется создать 28 тыс. рабочих мест, в том числе 17 тыс. постоянных, 11 тыс. временных.