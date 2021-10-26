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Уровень безработицы снизился в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Октября 2021, 09:38
Уровень безработицы снизился в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения РК заявили о снижении уровня безработицы в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сравнению с 2020 годом, продолжается постепенное восстановление рынка труда, показатели которого демонстрируют положительную динамику. Согласно данным Бюро национальной статистики, во втором квартале текущего года численность рабочей силы составила 9,3 млн человек, в том числе численность занятых увеличилась на 73 тысячи человек», - сказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов на заседании Правительства.

По его словам, в числе занятых по областям преобладает доля сферы услуг.

«С начала пандемии сократилось число непродуктивно занятых с 12,2% до 7,4%. Самое главное – это то, что уровень безработицы сохранился в объеме 4,9%, а уровень молодежной безработицы снизился в сравнении с прошлым годом и составил 3,7%», - заключил министр.

Минтруда РК   Экономика   Занятость  
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