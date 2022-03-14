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Уровень безработицы посчитали в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
14 Марта 2022, 00:43
Уровень безработицы посчитали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте статистики Северо-Казахстанской области представили данные по уровню занятости и безработицы в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, по итогам четвертого квартала прошлого года численность рабочей силы в возрасте от 15 лет составила 301,1 тысячи человек. В экономике области были заняты 286,6 тысячи человек. Уровень занятости составил 66,7% и, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го года, увеличился на 0,7 процентных пункта.

Треть занятого населения осуществляла свою деятельность в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства. В торговле заняты 15%, в сфере образования – более 12%, промышленности – 8%.

В общей численности занятого населения индивидуальные предприниматели составили 37,4 тысячи человек. Численность наемных работников - 214,9 тысячи человек.

Высшее и среднее профессиональное (специальное) образование имели 243 тысячи человек, или около 85% от занятого населения. Доля занятых женщин, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, выше, по сравнению с мужчинами.

Численность безработных составила 14,5 тысячи человек, уровень безработицы – 4,8%. Доля мужчин в численности безработных составила 48,6%, или 7 тысяч человек, женщин – 51,4% (7,5 тысячи человек). В общем числе безработных доля молодежи в возрасте 15-28 лет составила 8,3%, или 1,2 тысячи человек. Уровень молодежной безработицы в возрасте 15-28 лет сложился на уровне в 2,7%.


Северо-Казахстанская область   Занятость   Общество  
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