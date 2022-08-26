26 Августа 2022 11:53

Уровень безработицы остается стабильным на протяжении года в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На протяжении года уровень безработицы в Казахстане остается стабильным – 4,9%. Количество безработных выросло лишь на 0,1% или 592 человека за год, сократившись за квартал на 1,2 тыс. человек (-0,3%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Следует отметить, что уровень безработицы среди женщин в возрасте от 29 до 34 лет вырос с 6,7 до 8,1%, особенно в сельской местности с 5,8 до 9,9%.

В региональном разрезе уровень безработицы практически не изменился, за исключением Мангистауской области, где данный показатель за квартал вырос с 4,9% до 5,1%, что также больше, чем в целом по стране.

«В сравнении с первым кварталом значительно выросло количество безработных, ранее работавших в сфере услуг по проживанию и питанию – на 60%, в сфере финансов и страхования – на 34,3%, транспорта и складирования – на 34%. При этом численность безработных в сфере недвижимости снизилось на 63,2%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 26,8%, в строительстве – на 21,1%», - сообщают в ведомстве.