Уровень безопасности полетов в Казахстане соответствует уровню развитых европейских стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное авиационное сообщество положительно отмечает внедряемые подходы управления отраслью гражданской авиации в Казахстане, проводимой Комитетом гражданской авиации совместно с Авиационной администрацией Казахстана в течение последних двух-трех лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГА.



Это также отмечают и эксперты ИКАО и Европейской комиссии. В марте текущего года Авиационная администрация Казахстана получила корпоративную награду «Air Transport News Corporate Award».

Авиационная администрация Казахстана – молодой регулирующий орган, который был создан всего четыре года назад с амбициозной целью стать эффективным авиационным органом, основанным на лучших международных практиках.

На сегодняшний день в штате Авиационной администрации насчитывается более 150 авиационных инспекторов. Уровень безопасности полетов, по результатам аудита ИКАО, соответствует уровню развитых европейских стран.

Начата работа в рамках трехстороннего соглашения с Ирландскими авиационными властями и Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) по техническому сотрудничеству и наращиванию человеческого потенциала. Реализация этого сотрудничества позволит повысить уровень безопасности полетов в стране и эффективно подготовиться к аудиту ИКАО и FAA по безопасности полетов для запуска прямых рейсов в США.

В целях укрепления международного сотрудничества проводится работа с партнерами по повышению уровня безопасности полетов.

ААК поддерживает интересы отрасли, сотрудничая с ведущими международными авиационными ассоциациями, такими как Международный совет аэропортов (ACI Europe и ACI World) по аэродромам, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) по безопасности полетов, авиационной безопасности и качеству обслуживания пассажиров, а также CANSO и EUROCONTROL по совершенствованию аэронавигационного обслуживания.

ААК также активно работает с ИКАО на различных площадках. В прошлом году представитель Казахстана был избран заместителем председателя специальной группы ИКАО по авиационной безопасности, а в этом году мы получили должность заместителя председателя Конференции Генеральных директоров гражданской авиации в регионе Европы и Северной Атлантики. В результате тесного сотрудничества с ИКАО мы видим в перспективе достижение соответствия стандартам ИКАО до 90%. На сегодняшний день Казахстан соответствует стандартам ИКАО на 82%.

В дальнейшем ААК также будет укреплять региональное лидерство авиационных властей и качественное международное присутствие.

Позиционируя Казахстан как лидера гражданской авиации в Центральной Азии, запущены две региональные инициативы, по авиационной безопасности – Координационная группа по авиационной безопасности AVSEC (6 государств) и по управлению гражданской авиацией - ЕврАзиатская конференция гражданской авиации EACAC (10 государств).

Планируется начать оптимизацию и цифровизацию бизнес-процессов ААК в контрольно-надзорной деятельности для повышения эффективности и результативности обеспечения безопасности полетов и безопасности пассажиров. 1 июля текущего года ААК запущена новая модель финансирования, которая соответствует лучшей международной практике и стандартам ИКАО для достижения финансовой автономии авиационных властей.

Поздравляем всех сотрудников ААК с 4-ой годовщиной, желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. Мирного безоблачного неба, реализации новых планов и ярких профессиональных успехов! ААК будет следовать своим амбициозным целям и реализовать полный потенциал на благо отрасли гражданской авиации нашей страны, направленный на становление Казахстана в регионального лидера и глобального ключевого игрока в гражданской авиации.