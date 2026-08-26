Уровень бедности в Таджикистане сократился с 83% до 19%

Уровень бедности в Таджикистане снизился с 83 процентов в 1990-х годах до 19 процентов в 2025 году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра РТ Хоким Холикзода на Международной конференции «Таджикистан и 35 лет независимости: опыт миротворчества, многовекторная политика и устойчивое развитие».

Вице-премьер отметил, что, пройдя путь становления независимости, Таджикистан сегодня стал стабильным и прогрессивным государством. За этот период страна прошла значительный путь социально-экономического развития.

— Валовой внутренний продукт страны вырос с 13,4 млн сомони в 1991 году до 176,9 млрд сомони в 2025 году. Валовой внутренний продукт на душу населения за этот период увеличился с 2,5 сомони до 14,7 тыс. сомони. За этот период национальная экономика росла в среднем на 7,6 процента в год, — информировал спикер.

Он подчеркнул, что сокращение уровня бедности стало одним из главных социальных достижений страны за годы независимости.

— Этот показатель снизился с 83 процентов в 1990-х годах до 19 процентов в 2025 году, — сказал Хоким Холикзода.

Ранее сообщалось о том, что выплаты по внешнему долгу Таджикистана в 2026 году достигнут рекордных $500 млн.