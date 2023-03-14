Уровень бедности в Казахстане в IV квартале 2022 года составил 5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам сообщили о дифференциации доходов населения в республике в IV квартале 2022 года, передает МИА «Казинформ».

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), в IV квартале 2022 года составила 5% (986 587 человек).

Наибольшее значение уровня бедности в IV квартале 2022 года зарегистрировано в Туркестанской (8,5%), Мангистауской (8,1%) областях, а наименьшее – в городе Астана (2,1%) и в Улытауской области (2,2%) (оценочные данные).

На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более лиц, по итогам IV квартала 2022 года составил 8,9%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза.

Уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Величина прожиточного минимума в среднем за месяц на душу населения в IV квартале 2022 года по РК составила 45 623 тенге.