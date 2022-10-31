Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Уровень бедности в Казахстане снизился почти в девять раз

31 Октября 2022, 19:00
Уровень бедности в Казахстане снизился почти в девять раз
31 Октября 2022, 19:00

Уровень бедности в Казахстане снизился почти в девять раз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря активным мерам по социальной поддержке населения за период с 2001 по 2021 годы, за 20 лет, уровень бедности в Казахстане, то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, снизилась с 46,7% до 5,2%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Основной задачей социальной политики и главным критерием ее эффективности является неуклонное повышение благосостояния народа Казахстана. Тенденция динамичного снижения уровня бедности в стране стала результатом реализации республиканских программ, которые действовали в период с 2000 по 2005 годы, отмечают в ведомстве. Особую роль этом процессе сыграло принятие закона «О государственной адресной социальной помощи», вступившего в действие в 2002 году. Этим документом предусматривается оказание адресной соцпомощи (далее – АСП) малообеспеченным гражданам, которые в силу тех или иных объективных причин (возраста, временной нетрудоспособности, состояния здоровья, отсутствия работы и т. д.) испытывают трудности в обеспечении условий для собственной жизнедеятельности.

«В условиях перехода страны к новой стадии индустриального развития сложилась необходимость пересмотра действующих минимальных социальных стандартов, усиление АСП, переход от пассивной помощи к активной политике, стимулирующей трудовую активность и усилия семей для преодоления трудной жизненной ситуации. В связи с этим с 2020 года действующая система предоставления адресной социальной помощи была скорректирована. Главным ориентиром стала мотивация к труду, обеспечение прозрачности и справедливости в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров государственной поддержки», - пояснили в Минтруда.

Реализация введенных мер осуществляется в комплексе и включает в себя поддержку многодетных матерей, модернизированную адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет.

Новые подходы в оказании АСП предусматривают:

1) Госпособие многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей, выплачиваемое независимо от доходов, в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье. В 2022 году размер пособия для семей с 4 детьми составляет 16,03 МРП – 50 975 тенге, для семей с 5 детьми составляет 20,04 МРП – 63 727 тенге, с 6 детьми - 24,05 МРП – 76 479 тенге, с 7 детьми - 28,06 МРП – 89 231 тенге, с 8 и более детей – по 4 МРП на каждого ребенка.

2) Модернизацию действующей системы оказания АСП:

- возвращено ежеквартальное назначение АСП;

- усилены требования к трудоспособным получателям АСП;

- усилен институт участковых комиссий.

3) Внедрен гарантированный социальный пакет для детей из числа малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 18 лет, предусматривающий бесплатное питание по месту обучения, льготный проезд на городском общественном транспорте, обеспечение школьными формой и принадлежностями, для детей дошкольного возраста – обеспечение продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями.

На 1 октября текущего года АСП назначена 129,9 тыс. семьям, или 668,8 тыс. человек. Безусловную денежную помощь получили 22% из всех получателей АСП, обусловленную денежную помощь – 78%.

Из числа трудоспособных получателей АСП, которым предоставляется обусловленная денежная помощь, количество занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости составляет 70%.

На 1 октября текущего года численность получателей ГСП составила 343 тыс. детей, в том числе продуктовый пакет получили 178,4 тыс. детей в возрасте от 1 до 6 лет, помощь в рамках фонда «Всеобуч» получили 164,6 тыс. детей в возрасте от 7 до 18 лет.

В целом по республике по состоянию на 1 октября 2022 года выплачено 43 млрд тенге.

«Введенные меры, направленные на мотивацию к труду и преодоление семьями с низкими доходами трудной жизненной ситуации, позволили снизить количество получателей АСП в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом новые подходы позволили обеспечить адресность, прозрачность и справедливость оказания помощи малообеспеченным гражданам, и дают им новый стимул к труду», - отметили в ведомстве.


Новости по теме
Более 364 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам в этом году
Более 14 тысяч человек считаются безработными в СКО
Сколько безработных зарегистрировано в Казахстане
Читайте также
Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
Состоялась третья встреча интеллектуального пространства Jana Qazaqstan
Как решают проблему с очередями в детсады в Карагандинской области
Они настоящие волшебники - сотни родителей недоношенных детей поблагодарили врачей Алматы
Мужчина вымогал деньги у девушки за интимные фото в Кызылорде
Проверить использование земельных участков торговыми центрами предлагают в маслихате
McDonald’s приостанавливает работу в Казахстане
Пострадавших от декабрьских событий жителей Астаны освободят от платы за проезд
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору