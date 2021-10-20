Уровень бедности снизился в Казахстане почти в девять раз за 20 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря активным мерам по социальной поддержке населения за период с 2001 по 2020 годы уровень бедности в Казахстане, то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 46,7% до 5,3%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Как отметили в Минтруда, основной задачей социальной политики и главным критерием ее эффективности является неуклонное повышение благосостояния народа Казахстана. Тенденция динамичного снижения уровня бедности в стране стала результатом реализации республиканских программ, которые действовали в период с 2000 по 2005 годы. Особую роль этом процессе сыграло принятие закона «О государственной адресной социальной помощи», вступившего в действие в 2002 году. Этим документом предусматривается оказание адресной соцпомощи (далее – АСП) малообеспеченным гражданам, которые в силу тех или иных объективных причин (возраста, временной нетрудоспособности, состояния здоровья, отсутствия работы и т. д.) испытывают трудности в обеспечении условий для собственной жизнедеятельности.

В условиях перехода страны к новой стадии индустриального развития сложилась необходимость пересмотра действующих минимальных социальных стандартов, усиление АСП, переход от пассивной помощи к активной политике, стимулирующей трудовую активность и усилия семей для преодоления трудной жизненной ситуации.

«В связи с этим в рамках реализации 84 шага Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ» с 1 января 2018 года произведена трансформация 3-х видов выплат для малообеспеченных в одну выплату адресную социальную помощь нового формата. При этом данная выплата классифицирована на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

Безусловная денежная помощь предоставляется тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пенсионеров) или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста). Поэтому для таких семей не требуется обязательное участие в мерах содействия занятости для получения пособия.

Обусловленная денежная помощь предоставляется семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта активизации семьи и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости», – сказал директор департамента развития политики социальной помощи МТСЗН РК Аскар Ниязов.

Вместе с тем, в реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года с 2020 года действующая система предоставления АСП была скорректирована. Главным ориентиром стала мотивация к труду, обеспечение прозрачности и справедливости в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров государственной поддержки.

Реализация введенных мер осуществляется в комплексе, государственная поддержка включает в себя:

- поддержку многодетных матерей;

- модернизированную АСП;

- гарантированный социальный пакет.

Новые подходы в оказании АСП:

1. Введено государственное пособие многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей, выплачиваемое независимо от доходов, в дифференцированных размерах от 46 760 тенге (4 детей) до 186 688 тенге (16 детей). При этом в рамках АСП отменены фиксированные выплаты на детей.

По состоянию на 1 октября 2021 года данное пособие в среднем получили 443,5 тыс. семей на общую сумму 210,2 млрд тенге.

2. Модернизирована действующая система оказания адресной соцпомощи:

- возвращено ежеквартальное назначение АСП;

- усилены требования к трудоспособным получателям АСП, т.е. в случае их отказа от предложенных активных мер содействия занятости, право на получение АСП теряют все члены семьи;

- усилен институт участковых комиссий. Для повышения эффективности их деятельности увеличен срок проведения обследования материального положения семьи с 3 до 7 дней.

«На 1 октября т.г. АСП назначена 189 тыс. семьям или 903,9 тыс. человек, в том числе безусловная денежная помощь – 129,2 тыс. человек, или 14,3% всех получателей АСП (35,7 тыс. семей), обусловленная денежная помощь – 774,7 человек, или 85,7% (153,3 тыс. семей).

Из числа трудоспособных получателей АСП, получающих обусловленную денежную помощь (252,5 тыс. чел.), численность занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости составила 176,6 тыс. человек, или 69,9%», – проинформировал Аскар Ниязов.

3. Внедрен гарантированный социальный пакет (далее – ГСП) для детей из числа малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 18 лет, предусматривающий бесплатное питание по месту обучения, льготный проезд на городском общественном транспорте, обеспечение школьными формой и принадлежностями, для детей дошкольного возраста – обеспечение продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями.

На 1 октября текущего года численность получателей ГСП составила 450,3 тыс. детей, из них в возрасте от 1 до 6 лет – 230,5 тыс., школьного возраста – 219,8 тыс.

В целом по республике по состоянию на 1 октября 2021 года выплачено 55,4 млрд тенге, в том числе на АСП – 47,2 млрд тенге, на ГСП – 8,2 млрд тенге.

«Введенные меры, направленные на мотивацию к труду и преодоление семьями с низкими доходами трудной жизненной ситуации, позволили снизить количество получателей АСП в 2,3 раза – с 2 млн 177,2 тыс. человек в 2019 году до 936,2 тыс. человек в 2020 году. В целом новые подходы позволили обеспечить адресность, прозрачность и справедливость оказания помощи малообеспеченным гражданам, и дают им новый стимул к труду», – резюмировал Аскар Ниязов.