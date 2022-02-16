«Уроки жизни»: ветераны-афганцы встретились с молодежью в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошла встреча ветеранов-афганцев с молодежью, посвященная 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча под названием «Ерен еңбек ердікі» в рамках проекта «Уроки жизни» была организована областным молодежным ресурсным центром.

Со студентами из Казахско-Русского международного университета и университета имени Сактагана Баишева встретились председатель областного общественного объединения «Ассоциация ветеранов войны в Афганистане» Марат Койлыбаев, начальник отдела воспитательной, идеологической, военно-патриотической работы управления по делам обороны районов Астана и Алматы города Актобе МО РК Избаскан Кутанов.

Марат Койлыбаев рассказал молодым актюбинцам о событиях Афганской войны, причинах и последствиях введения советских войск в Афганистан. Участники встречи обсудили актуальные вопросы воспитания патриотизма, любви к Родине, верности военной присяге. .



