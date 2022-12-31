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Уроки робототехники проводят в 276 школах Жамбылской области

31 Декабря 2022, 21:56
Уроки робототехники проводят в 276 школах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Цифровизацию активно развивают в школах Жамбылской области. Информационным технологиям обучают школьников в открывающихся IT-классах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления образования, все 445 жамбылских школ подключены к высокоскоростному интернету, оснащены внутренней беспроводной сетью Wi-Fi. В учебном процессе учащиеся области используют свыше 49 тысяч компьютеров. Учителя работают с системой «Күнделік».

«В школах области продолжаются работы по обеспечению интернетом. Только в 34 учебных заведениях скорость интернета ниже 8 Мбит. На сегодняшний момент операторами связи АО «Транстелеком» и АО «Казахтелеком» повышена скорость интернета с 4-8 мбит/с до 20 мбит/с в 20 школах. Это 5 школ Мойынкумского района, 15 школ Кордайского района», - пояснили в управлении.

В ведомстве отметили, что для повышения интереса юных жамбылцев к современным технологиям в области открыли 54 IT-класса, а 276 школ региона оснастили кабинетами робототехники.

Как сообщалось, высококачественным интернетом обеспечивают населенные пункты в Жамбылской области. На сегодняшний день из 367 сельских населенных пунктов низкоскоростным интернетом 2G обеспечены 76 сел, или 20,7%, 3G – 144, или 39,2%. Остальные 143 населенных пункта, или 38,9%, обеспечили высокоскоростным (4G) мобильным интернетом.

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