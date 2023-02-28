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Уроки по основам статистики запустили в Казахстане

28 Февраля 2023, 14:48
Уроки по основам статистики запустили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бюро национальной статистики запустило образовательный проект «Data literacy», направленный на повышение статистической грамотности пользователей по работе с данными. Программа ориентирована на различный уровень знаний и потребностей участников, начиная с самого базового до продвинутого уровня дата-аналитиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Бюро разработало данные курсы в целях продвижения культуры управления данными и принятия решений на их основе. Мы убеждены, что в современном мире умение говорить на языке данных становится таким же базовым навыком, как умение читать и писать. Не каждому нужно быть дата-менеджером, но каждый должен грамотно обращаться с данными. Именно поэтому мы и запустили курсы Data literacy», – пояснил руководитель Бюро национальной статистики РК Жандос Шаймарданов.

Базовый уровень программы представлен в виде открытых видеоуроков, подготовленных при поддержке Программы развития ООН в Казахстане. Уроки помогут пользователям ознакомиться с процессом работы с данными, начиная от сбора, поиска, анализа, визуализации и заканчивая принятием решений.
Следующий экспертный уровень образовательной программы будет посвящен разъяснению методологии формирования статистических показателей и экосистеме данных. Здесь пользователи изучат тонкости методологии расчета ключевых показателей по отраслям статистики и перспективами развития национальной экосистемы данных.
«Мы готовим еще два более продвинутых уровня, в рамках, которых уже сами работники бюро обучатся визуальной и предиктивной аналитике. Все эти уровни являются последовательными и будут максимально адаптированы под запросы наших слушателей», – подчеркнул Жандос Шаймарданов.

Видеоуроки опубликованы на YouTube-канале бюро, а также на обновленном официальном сайте stat.gov.kz, в разделе «Инициативы».


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