Уроки переводятся на дистанционный формат в 0-4 классах второй смены в школах Костаная

6 Декабря 2022, 11:53

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за морозов уроки переводятся на дистанционный формат в 0-4 классах в костанайских школах. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской отдел образования.

«Температура воздуха -25 градусов. Учащиеся второй смены 0-4 классов школ города Костаная переводятся на дистанционный формат обучения»,- добавили в городском отделе образования.

С утра занятия для учащихся 0-5 классов были переведены в режим онлайн.

Ранее сообщалось, что Занятия переведены на дистанционный формат в школах нескольких регионов республики из-за мороза: в Астане, Караганде и Абайской области.