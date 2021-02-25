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    07:42, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Уроки переведены на дистанционный формат в школах четырех регионов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уроки перенесены в дистанционный формат в школах Караганды, Кокшетау, Нур-Султана и СКО. Об этом передает МИА «Казинформ»

    В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия в 0-11 классах первой смены отменяются. Уроки проводятся в дистанционном режиме, сообщили в отделе образования г. Караганды.

    По решению управления образования города Нур-Султана, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -25 С ) занятия в школах для учащихся с 0- по 9-ые классы I смены переходят на дистанционный формат обучения.

    По информации отдела образования города Кокшетау, в связи с изменением погодных условий учащиеся первой смены (1-11 классов) учатся в онлайн-режиме.

    По информации управления образования СКО, из-за мороза -27 °C ученики 0-9 классов переводятся на дистанционный режим обучения.


    Теги:
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