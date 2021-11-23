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    07:17, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Уроки перенесли в онлайн для младшеклассников первой смены в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане уроки в школе из-за непогоды перенесли в онлайн для младшеклассников первой смены, передает МИА «Казинформ».

    «Управление образования города Нур-Султана сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов ПЕРВОЙ смены школ города переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайт столичного акимата.

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