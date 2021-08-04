Уроки пандемии: Сотрудники Алматинского вентиляторного завода привились в полном составе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Учредитель и председатель Совета директоров Алматинского вентиляторного завода сейчас пандемии почти не чувствует, потому как сотрудники предприятия полностью привились от коронавируса, за исключением одного работника с медотводом. В прошлом году почти 70% рабочих переболели коронавирусом, поэтому сейчас все решили защитить себя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинский вентиляторный завод работает с 2008 года. Здесь производят оборудование для гражданского, нефтегазового сектора, в частности вентиляционные системы. Предприятие выпускает продукцию для казахстанского рынка, завод также функционирует в Казани, в России. Наряду с этим, продукция идет на экспорт - в Узбекистан, Таджикистан, Великобританию, Россию.

Вспоминая прошлогодний локдаун, пик пандемии, учредитель завода Марат Баккулов рассказал, что тогда переболело почти 70% сотрудников.

«Официально подтвержденных было 20 человек. Остальные находились дома. Тогда у нас каждый день заболевало по два-три человека. На заводе организовали зону для экспресс-тестов. Так выявляли больных. Пик у нас был в июле, тогда регистрировалось большее количество инфицированных. Слава Богу, летальных случаев не было. Кто-то переболел дома, кто-то в больницах», - вспоминает учредитель завода.

В пик локдауна, когда все было закрыто, руководство находилось в городе, а часть сотрудников осталась в области.

«Работы было много, поступали заказы. Для ковидных больниц выпускали оборудование. Вовремя все сделали. У нас внедрена система кайдзен, поэтому проблем не было», - пояснил Марат Баккулов.

С начала пандемии руководство обеспечило сотрудников защитными средствами, по сей день проводится дезинфекция, бесконтактная термометрия, соблюдается масочный режим.

В этом году сотрудники начали заболевать весной, в частности те, кого не коснулся коронавирус прошлым летом.

«Переболело около девяти человек. А потом уже начали вакцинироваться, последнюю вакцину поставили в июле»,- отметил Марат Баккулов.

К слову, учредитель завода тоже перенес коронавирусную инфекцию. Через определенное время он одним из первых получил вакцину.

«Часть была против. Были сомнения, распускается много слухов. Страх перед вакциной почему-то больше, чем перед болезнью. Кто болел, те сразу привились. Мы начали прививать с руководителей. Сначала получило вакцину верхнее звено, потом среднее звено. Остальные на их примере увидели, что ничего не случилось, все живы, здоровы, так и решили привиться. Никого не заставляли. Возмущений не было. У нас все-таки есть дисциплина. Остался один сотрудник с медицинским отводом, но даже он обещает получить вакцину в середине августа», - рассказал он.

Районный акимат для этого отправил мобильную бригаду на завод. Группа медиков под руководством заведующей врачебной амбулатории поселка Коянкус Толеухана Сикимбаева организовала здесь прививочный пункт, соблюдая все меры предосторожности. Сотрудники прививались разными видами вакцин: кто-то предпочел китайскую вакцину, кто-то отечественную, большинство привилось российским «Спутником».

Сейчас Алматинский завод работает бесперебойно с защищенными от вируса сотрудниками.

«Сейчас больных нет. Будто и нет пандемии. Даже нет заболевших в легкой форме. Если человек температурит, есть простуда, отправляем сдавать тест. В прошлом году сами стали свидетелями того, как переносится коронавирусная инфекция. Не хотим повторять прошлогодний сценарий. В этом нет ничего хорошего. Один человек может заразить нескольких сотрудников. Сейчас особо не чувствуем пандемию, так как привились», - заключил Марат Баккулов.



