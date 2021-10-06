Уроки пандемии показывают, что нужно пересматривать политику - омбудсмен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На Форуме гражданского общества «ЕС - Центральная Азия» Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова высказалась о том, как пандемия повлияла на политику страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это третий по счету форум на центральноазиатской арене. В прошлом году мероприятие состоялось в онлайн-формате в связи с эпидемиологической ситуацией, пандемией коронавируса. Сегодняшние участники - это пять стран Центральной Азии и Европейского Союза. Каждый из стран заключила свои соглашения. В частности, Казахстан подписал соглашение о расширенном партнерстве между Европейским Союзом и Казахстаном. И одним из разделов этого соглашения является взаимное обязательство по продвижению прав человека, верховенству права и правосудия», - сказала омбудсмен.

По ее словам, повесткой форума является продолжение тех договоренностей в практическом плане.

«Сегодня мы можем говорить, в частности, непосредственно в отношении Казахстана, так как имеем собственные достижения и собственное понимание политики. Самое главное, вы видите последние изменения. Если мы раньше говорили, что экономика на первом месте, а права человека следующим этапом, то сейчас мы говорим о том, что права человека являются основным центром продвижения экономических и политических реформ. Это было заявлено на самом высоком уровне, на уровне Главы государства. В этом контексте для нас очень важно, чтобы это был не только диалог внутри страны, но и диалог с нашими партнерами. Это площадка для обмена наилучшими практиками.

Сегодня уроки пандемии нам показывают, что нужно пересматривать политику. Особенно это связано с финансированием, с бюджетом. И эта политика не должна негативно отразиться на тех обязательствах, которые государство заявило в Конституции. Это, в первую очередь, социальная ориентированность государства, поскольку в Конституции самая первая статья начинается с принципа, которое для себя государство взяло в основу, о том, что права человека, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями государства»,- отметила Эльвира Азимова.

Напомним, в Алматы проходит Форум гражданского общества «ЕС - Центральная Азия». На форуме собрались около 300 участников из пяти стран Европейского Союза и Центральной Азии. Это рядовые представители гражданского общества и частного сектора, исследователи, СМИ, а также представители правительств.