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    17:30, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Уроки на YouTube: около 150 видео подготовил мангыстауский учитель

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    ТУПКАРАГАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Учитель школы-лицея села Акшыкур Тупкараганского района Мангыстауской области Марат Кани открыл YouTube-канал для обучения детей казахскому языку и литературе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата района.

    По словам, педагога на сегодня количество зрителей его YouTube-канала превысило 5 тысяч человек, почти все ученики и его коллеги-учителя.

    «Я рад, что среди зрителей есть мои коллеги из разных уголков республики. Ежедневно я от них получаю добрые пожелания. Рад, что мои видеоуроки пользуются популярностью среди моих учеников. Надеюсь, что я вношу свою лепту в развитие казахского контента», - сказал Марат Кани.

    В этом учебном году, включая четвертую четверть, молодой учитель подготовил около 150 уроков.



    Теги:
    Цифровой Казахстан Образование Общество Мангистауская область
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