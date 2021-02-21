Уроки на YouTube: около 150 видео подготовил мангыстауский учитель

ТУПКАРАГАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Учитель школы-лицея села Акшыкур Тупкараганского района Мангыстауской области Марат Кани открыл YouTube-канал для обучения детей казахскому языку и литературе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата района.

По словам, педагога на сегодня количество зрителей его YouTube-канала превысило 5 тысяч человек, почти все ученики и его коллеги-учителя.

«Я рад, что среди зрителей есть мои коллеги из разных уголков республики. Ежедневно я от них получаю добрые пожелания. Рад, что мои видеоуроки пользуются популярностью среди моих учеников. Надеюсь, что я вношу свою лепту в развитие казахского контента», - сказал Марат Кани.

В этом учебном году, включая четвертую четверть, молодой учитель подготовил около 150 уроков.